Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artarak 91.233,02 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 536,06 puan değer kazandı. Dün 90.696,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 334,61 puan ve yüzde 0,37 artışla 91.031,58 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.642,53 puanı, en yüksek 91.419,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,91,sanayi endeksi yüzde 1,49 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.281,60 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,69, bileşik getirisi yüzde 19,56 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1462, sterlin/dolar paritesi 1,2748, dolar/yen paritesi 108,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5040 liradan, avro 6,3090 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,84 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA