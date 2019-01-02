Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 azalarak 89.801,39 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.469,09 puan değer kaybetti. Pazartesi günü 91.270,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 284,35 puan ve yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 puandan başladı. Endeks, en düşük 89.596,34 puanı, en yüksek 90.986,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,62, teknoloji endeksi yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 101'i yükseldi, 273'ü'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.286,58 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1434, sterlin/dolar paritesi 1,2699, dolar/yen paritesi 108,98 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3470 liradan, avro 6,1150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.286,58 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,28 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA