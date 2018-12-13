Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 artarak 91.099,19 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.048,09 puan değer kazandı. Dün 90.051,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 467,77 puan ve yüzde 0,52 yükselişle 90.518,87 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.432,32 puanı, en yüksek 91.146,28 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,57, teknoloji endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,88 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 268'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Halkbank oldu.



Altının onsu 1.244,98 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,2661, dolar/yen paritesi 113,45 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,1380 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.244,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,00 dolardan işlem görüyor.