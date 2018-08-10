Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalarak 96.798,77 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 386,35 puan değer kaybetti. Dün, 97.185,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.581,78 puan ve yüzde 1,63 azalışla 95.603,35 puandan başladı. Endeks en düşük 95.603,35 puanı, en yüksek ise 97.810,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 59'u değer kazandı, 332'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.209,96 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1458, sterlin/dolar paritesi 1,2773, dolar/yen paritesi 110,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9080 liradan, avro 6,7770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.209,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,05 dolardan işlem görüyor.