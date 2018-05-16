Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalarak 100.841,86 puana geriledi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 698,52 puan değer kaybetti. Dün 101.540,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 71,59 puan ve yüzde 0,07 artışla 101.611,97 puandan başladı. Endeks en düşük 100.654,84 puanı, en yüksek ise 102.089,12 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 275'i değer kaybetti, 100'ü değer kazandı. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Halkbank ve Sasa Polyester oldu.



Altının onsu 1.290,30 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,16, bileşik getirisi yüzde 16,81 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1797, sterlin/dolar paritesi 1,3473, dolar/yen paritesi 110,17 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 4,4550 liradan, avro 5,2570 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.290,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,98 dolardan işlem görüyor.