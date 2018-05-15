Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 azalarak 102.212,96 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.157,46 puan değer kaybetti. Dün 103.370,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.105,53 puan ve yüzde 1,07 azalışla 102.264,89 puandan başladı. Endeks en düşük 101.833,95 puanı, en yüksek ise 103.026,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,52, hizmetler endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,59, teknoloji endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 268'i değer kaybetti, 93'ü değer kazandı. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester oldu.



Altının onsu 1.310,10 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,80, bileşik getirisi yüzde 16,42 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1921, sterlin/dolar paritesi 1,3542, dolar/yen paritesi 109,92 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 4,3890 liradan, avro 5,2380 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.310,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,87 dolardan işlem görüyor.