Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 azalarak 100.599,99 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 266,25 puan değer kaybetti. Dün, 100.866,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 488,43 puan ve yüzde 0,48 artışla 101.354,67 puandan başladı. Endeks en düşük 99.893,66 puanı, en yüksek ise 101.536,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, hizmetler ve sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi de yüzde 1,42 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 72'si değer kazandı, 293'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.310,40 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,84, bileşik getirisi yüzde 15,39 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1882, sterlin/dolar paritesi 1,3521, dolar/yen paritesi 108,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,2900 liradan, avro 5,0990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.310,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,53 dolardan işlem görüyor.