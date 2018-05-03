Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 104.806,96 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 81,21 puan değer kazandı. Dün, 104.725,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,21 puan ve yüzde 0,01 artışla 104.734,38 puandan başladı. Endeks en düşük 103.917,98 puanı, en yüksek ise 104.915,15 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 190'ı değer kazandı, 163'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank, Garanti Bankası ve Koza Altın İşletmeleri oldu.



Altının onsu 1.312,01 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1987, sterlin/dolar paritesi 1,3601, dolar/yen paritesi 109,52 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 4,1890 liradan, avro 5,0260 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.312,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,38 dolardan işlem görüyor.