Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37 azalarak 103.895,80 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 386,98 puan değer kaybetti. Önceki kapanışta, 104.282,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 532,61 puan ve yüzde 0,51 artışla 104.815,39 puandan başladı. Endeks en düşük 102.934,42 puanı, en yüksek ise 105.332,31 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 85'i değer kazandı, 304'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.



Altının onsu 1.310,96 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,03, bileşik getirisi yüzde 14,52 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1998, sterlin/dolar paritesi 1,3647, dolar/yen paritesi 109,84 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 4,1170 liradan, avro 4,9380 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.310,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,92 dolardan işlem görüyor.