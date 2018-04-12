Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 109.343,71 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 90,51 puan değer kazandı. Dün, 109.253,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 41,73 puan ve yüzde 0,04 azalışla 109.211,46 puandan başladı. Endeks en düşük 108.305,07 puanı, en yüksek ise 109.921,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 129'u değer kazandı, 224'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Altın ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.347,04 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,95, bileşik getirisi yüzde 14,44 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2338, sterlin/dolar paritesi 1,4171, dolar/yen paritesi 106,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,1210 liradan, avro 5,0880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.347,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,20 dolardan işlem görüyor.