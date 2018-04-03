Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12 artarak 114.578,29 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 136,19 puan değer kazandı. Dün, 114.442,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 151,66 puan ve yüzde 0,13 azalışla 114.290,44 puandan başladı. Endeks en düşük 114.070,21 puanı, en yüksek ise 114.749,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 172'si değer kazandı, 174'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.338,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,58, bileşik getirisi yüzde 14,04 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2314, sterlin/dolar paritesi 1,4073, dolar/yen paritesi 106,16 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9780 liradan, avro 4,8990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.338,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,95 dolardan işlem görüyor.