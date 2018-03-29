Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artarak 114.377,76 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 248,46 puan değer kazandı. Dün 114.129,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 319,79 puan ve yüzde 0,28 azalışla 113.809,51 puandan başladı. Endeks en düşük 113.426,21 puanı, en yüksek ise 114.446,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,91, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 276'sı değer kazandı, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Garanti Bankası, Sasa Polyester ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.323,86 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,77, bileşik getirisi yüzde 14,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2312, sterlin/dolar paritesi 1,4066, dolar/yen paritesi 106,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9980 liradan, avro 4,9300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.323,86 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,64 dolardan işlem görüyor.