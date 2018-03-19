Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,76 azalarak 116.322,23 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 894,05 puan değer kaybetti. Cuma günü, 117.216,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 41,06 puan ve yüzde 0,04 azalışla 117.175,22 puandan başladı. Endeks en düşük 116.024,04 puanı, en yüksek ise 117.207,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 161'i değer kazandı, 190'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Gersan Elektrik, Garanti Bankası, Enerjisa ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.311,81 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2285, sterlin/dolar paritesi 1,3983, dolar/yen paritesi 106,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9400 liradan, avro 4,8420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.311,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,95 dolardan işlem görüyor.