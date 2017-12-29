Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,32 artarak 114.850,62 puana yükseldi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 370,18 puan değer kazandı. Dün, 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, güne 227,94 puan ve yüzde 0,20 artışla 114.708,39 puandan başladı. Endeks en düşük 114.378,25 puanı, en yüksek ise 115.102,80 puanla tarihi zirvesini gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 202'si değer kazandı, 122'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şekerbank, Koza Altın, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.



Altının onsu 1.297,11 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,99, bileşik getirisi yüzde 13,41 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1984, sterlin/dolar paritesi 1,3493, dolar/yen paritesi 112,60 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,7690 liradan, avro 4,5180 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.297,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,40 dolardan işlem görüyor.