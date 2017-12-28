Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,99 artarak 113.263,25 puana yükseldi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.113,54 puan değer kazandı. Dün 112.149,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 364,39 puan ve yüzde 0,32 artışla 112.514,10 puandan başladı. Endeks en düşük 112.514,10 puanı, en yüksek ise 113.298,66 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 1,01, teknoloji endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 285'i değer kazandı, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester, ASELSAN ve Petkim oldu.



Altının onsu 1.292,21 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13, bileşik getirisi ise yüzde 13,42 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1933, sterlin/dolar paritesi 1,3448 ve dolar/yen paritesi 112,86 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,8110 liradan, avro 4,5520 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.292,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,15 dolardan işlem görüyor.