Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artarak 112.058,22 puana yükseldi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 293,22 puan değer kazandı. Dün, 111.765,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 365,62 puan ve yüzde 0,33 artışla 112.130,62 puandan başladı. Endeks en düşük 111.920,13 puanı, en yüksek ise 112.261,10 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 209'u değer kazandı, 143'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Sasa Polyester, Koza Altın,Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal oldu.



Altının onsu 1.277,91 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,98, bileşik getirisi yüzde 13,40 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1859, sterlin/dolar paritesi 1,3362, dolar/yen paritesi 113,31 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,8100 liradan, avro 4,5190 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.277,91 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,11 dolardan işlem görüyor.