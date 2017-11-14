Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artarak 109.684,17 puana yükseldi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 824,55 puan değer kazandı. Dün 108.859,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 92,55 puan ve yüzde 0,09 artışla 108.952,17 puandan başladı. Endeks en düşük 108.160,41 puanı, en yüksek ise 109.796,99 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,70, teknoloji endeksi yüzde 3,69 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 153'ü değer kazandı, 202'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel Elektronik ve Kardemir (D) oldu.



Altının onsu 1.273,19 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,33, bileşik getirisi yüzde 13,77 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1715, sterlin/dolar paritesi 1,3099, dolar/yen paritesi 113,74 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,8650 liradan, avro 4,5310 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.273,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,06 dolardan işlem görüyor.