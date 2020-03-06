Piyasalarda aşırı oynaklık sürüyor
İdlib'de gece yarısı başlayan ateşkes, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı.
06.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:34
İdlib'de gece yarısı başlayan ateşkes, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı. Dünya borsalarındaki aşırı oynaklık devam ediyor. Güvenli liman altında son bir haftalık artış 100 doları geçti.
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Kaynak: Dunya.com