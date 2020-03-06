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Piyasalarda aşırı oynaklık sürüyor

İdlib'de gece yarısı başlayan ateşkes, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı.

06.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:34
Piyasalarda aşırı oynaklık sürüyor

'de gece yarısı başlayan ateşkes, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı. Dünya borsalarındaki aşırı oynaklık devam ediyor. Güvenli liman altında son bir haftalık artış 100 doları geçti.

Kaynak: Dunya.com

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