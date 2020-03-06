Piyasalarda aşırı oynaklık sürüyor

06.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:34

İdlib'de gece yarısı başlayan ateşkes, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı. Dünya borsalarındaki aşırı oynaklık devam ediyor. Güvenli liman altında son bir haftalık artış 100 doları geçti.