Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.

Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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