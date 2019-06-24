Piyasalar yoğun veri ve haber akışına odaklandı
Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasından gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.
Kaynak: Dunya.com
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