Piyasalar - Yaptırım Muafiyetiyle Dolar 5.35 Lirayı Gördü (2)

Türkiye'nin ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tutulduğunun açıklanmasının ardından, dövizler geriledi, dolar 5.35 liraya, euro 6.11 ve sterlin de 6.98 liraya kadar geriledi, Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.94 artışla 95 bin 947 puandan kapandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin birlikte yaptıkları açıklamada, İran yaptırımlarından Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, Japonya, Yunanistan ve İtalya'nın muaf tutulduğunu duyurdu.

Dışileri Bakanı Pompeo;

- İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'nden 200'den fazla kişi ve geminin,

- 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlıyı,

- İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı ve

- İran Atom Enerjisi Kurumu ile 23 yan kuruluş ve ilgili kişileri yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de İran yaptırımlarına uyması umduklarını söyledi ve İran'a insani yardım amaçlı işlemlerin izin verileceğini belirtti.

ABD'li iki bakanın açıklamalarından sonra, gün içinde;

- 5.4774 liraya kadar yükselen dolar, en düşük 5.3549 lirayı gördükten sonra 5.35 - 5.36 lira aralığına,

- 6.2381 liraya kadar yükselen euro, en düşük 6.1105 lirayı gördükten sonra 6.11 - 6.12 lira aralığına,

- 7.1264 liraya kadar yükselen sterlin, en düşük 6.9811 lirayı gördükten sonra 6.98 - 6.99 lira aralığında hareket ediyordu. - İstanbul