Piyasalar - Veri Öncesi Dolar 4.71, Euro 5.53, Sterlin 6.26 Lirada

Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizler ise, ödemeler dengesi verisi öncesi dolar 4.71, euro 5.53 liraya yükseldi.

Seçimlerin geride bırakılmış olmasının etkisiyle, yeni haftanın ilk gününü yükselişle kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), dün yüzde 3.0 düşüşle 96 bin 274 puandan kapandı.

Erken işlemlerde;

en düşük 4.7008 ve en yüksek 4.7254 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.20 artışla 4.72-4.73 lira aralığında,

en düşük 5.5179 ve en yüksek 5.5442 lirayı gören euro günlük yüzde 0.13 yükselişle 5.54 – 5.55 lira aralığında,

en düşük 6.2328 ve en yüksek 6.2765 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.15 yükselişle 6.27-6.28 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul