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Piyasalar Uysal'ın açıklamalarını bekliyor

Koronavirüse ilişkin gelişmeler ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,12 seviyesinden başladı.

25.02.2020 08:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:41
Piyasalar Uysal'ın açıklamalarını bekliyor

Koronavirüse ilişkin gelişmeler ve Başkanı 'ın konuşmasının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,12 seviyesinden başladı. Virüsün aşısı bulunduğuna yönelik resmi kaynaklardan doğrulanmayan haberler piyasalarda sınırlı pozitif etkiler yaratıyor.

Kaynak: Dunya.com

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