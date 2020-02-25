Piyasalar Uysal'ın açıklamalarını bekliyor
Koronavirüse ilişkin gelişmeler ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,12 seviyesinden başladı.
25.02.2020 08:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:41
Koronavirüse ilişkin gelişmeler ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,12 seviyesinden başladı. Virüsün aşısı bulunduğuna yönelik resmi kaynaklardan doğrulanmayan haberler piyasalarda sınırlı pozitif etkiler yaratıyor.
Kaynak: Dunya.com