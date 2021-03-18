PİYASALAR-TCMB'nin 200 bp faiz artışıyla dolar 7.35 liraya indi

Merkez Bankası'nın (TCMB), beklentileri de aşarak, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'e çıkarmasının ardından, dolar 7.32 lirayı da gördükten sonra 7.35 liraya toparlandı. ABD para birimi yeni güne 7.50 lira düzeyinde başlamıştı.

Faiz kararı öncesi 8.98 lira dolayında olan euro 8.76 liraya, 10.47 lira dolayında hareket eden sterlin de 10.25 liraya kadar indikten sonra hafif toparlandı.

Yeni güne yüzde 0.36 artışla 1,567 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi ise faiz kararı sonrasında da bu düzeylerde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3265 lira ve en yüksek 7.5644 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.7646 lira ve en yüksek 9.0489 lirayı gördükten sonra, 8.79– 8.80 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2576 lira ve en yüksek 10.5663 lirayı gördükten sonra 10.29 – 10.30 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19340 - 1.19897 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19441 düzeyindeydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı