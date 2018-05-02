Piyasalar - S&p'nin Not İndirimi Sonrası Dolar 4.11 Liranın Üzerinde

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından dolar yeniden 4.11 lirayı aşarken, euro da 4.93 liranın üzerine çıktı.

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

S&P'nin açıklaması sonrası erken işlemlerde dolar 4.1133 liraya kadar yükseldi ve bu düzeylerde tutundu. Euro da 4.9354 lirayı gördükten sonra 4.93 - 4.94 lira aralığında hareket etmeye başladı. - İstanbul