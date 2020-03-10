Piyasalar petrol şoku ve korona virüs paniğinin etkisinde sert bir şekilde geriledi Güne değer kaybıyla başlayan endeks günün geri kalanında kayıplarını genişlettikten sonra gelen büyük satış dalgasının ardından duruldu.

Gelişen piyasa ülkelerinin tümü sert satışlara sahne olurken endeks günü %5.54 değer kaybıyla 103,524 puandan tamamladı. Yeni işlem gününde korona virüs salgınına yönelik gelişmeler piyasaların takibinde olacak. Trump'ın açıklayacağı ekonomiye destek paketi ve mali teşvik beklentileriyle birlikte endeksin güne alıcılı bir şekilde başlaması beklenebilir. Yurt dışı vadeli işlem ve Asya piyasaları genişlemeci para politikasına ek olarak mali teşvik programı beklentilerinden destek buluyor.

USDTRY…Küresel piyasalardaki panik gelişen piyasa ülkeleri para birimlerinde satış baskısı yaratıyor. TL varlıklar genel olarak negatif bir görünüm sergilerken çoğu gelişen piyasa ülkesi para biriminden pozitif ayrışıyor.

EURTRY...Korona virüs salgını endişesi ve petrol fiyatlarındaki şok değer kaybı nedeniyle küresel piyasalara panik havası hakim. Gelişen piyasa ülkelerinin para birimleri satış baskısı altında kaldı.

EURUSD...Geçtiğimiz hafta piyasalardaki panik havasını dağıtmak için 50 baz puan faiz indirimine giden FED, dün gecelik ve vadeli repo işlemlerindeki piyasaya verilecek nakit tutarı artıracağını açıkladı. Böylece gecelik işlemlerde fonlama tutarı 100 milyar dolardan 150 milyar dolara çıkarıldı. 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek FED toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Dolar Euro karşısındaki kayıplarını genişletirken parite 1.15 seviyelerini test etti. ABD'de virüs salgınının etkilerine yönelik olarak ekonomiye destek paketinin açıklanacağının duyurulması sonrasında yurt dışı vadeli piyasalarda yükselişle gözlemleniyor. Öte yandan merkez bankalarının parasal genişleme hamlelerinin ve mali teşvik duyurularının piyasalara destek olması beklenebilir. Piyasa aktörleri Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısını takip edecek. Dün Türkiye'nin ana ihracat partneri Almanya'da sanayi üretimi beklentilerden iyi gelerek %3 artış gösterdi.

XAUUSD...Dün piyasa açılışında 1703 $ seviyelerini test eden altının ons fiyatı yatırımcıların panik ortamında likide dönmesiyle birlikte 1656 $ seviyelerine geriledi. Dünya Sağlık Örgütü virüs için pandemi tehdidinin artık daha gerçekçi olduğu uyarısında bulundu. FED'den faiz indirimi beklentileri kuvvetleniyor. Korona virüsün yayılması ve bunun tedarik zincirleri, tüketici harcamaları üzerindeki olumsuz etkileri merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açıyor.

GLDGR...Gram altın fiyatları, altının ons fiyatındaki yükselişten ve TL'deki değer kaybından destek buldu. Dün sert hareketlerin yaşandığı gram altın fiyatları bugün altının ons fiyatındaki gerilemeyle birlikte 327 TL seviyelerine çekilmiş durumda.

BRENT...Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol restleşmesi sonucunda yeni haftaya %30 değer kaybıyla başlayan brent petrolün varil fiyatı günün geri kalanında toparlanarak 37 $ seviyelerine yükseldi.

S&P500…Piyasalarda Kara Pazartesi yaşandı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve koronavirüs endişesi ABD hisse senedi piyasalarını da olumsuz etkiledi. Seans açılışında %7'ye yakın değer kaybeden endekste işlemler 15 dakikalığına durdurulduktan sonra yeniden açıldı. Trump'ın ekonomi destek paketini açıklayacağını duyurmasıyla birlikte ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde yükseliş gözlemlenmekte.

Kaynak: Bültenler