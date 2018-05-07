Piyasalar – Merkez Bankası Kararıyla Dolar 4.25, Euro da 5.08 Liraya Döndü

ABD ekonomisinin güçlü gelişimini sürdürdüğüne ilişkin verilerle küresel piyasalarda bu yılın zirve düzeyine yakın değerlerde tutunan dolar, Türkiye'de jeopolitik risklerin de etkisiyle lira karşısında da rekora yakın hareket ediyor.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürme kararının ardından sabah saatlerinde 4.2713 liraya kadar yükselen dolar 4.25 - 4.26 lira aralığına, euro da 5.08 - 5.09 lira aralığına döndü.

Dolar endeksi de geçen haftanın son işlem gününde 92.908 ile geçen yılın sunundan bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra, günlük yüzde 0.34 artışla 92.877 puana çıkarken, euro/dolar paritesi de 1.1922 ile 1.20'nin altında tutundu.

Borsa İstanbul Endeksi, haftaya yüzde 0.02 düşüşle 102 bin 575 puandan başladıktan sonra, kapanışa doğru günlük yüzde 1.3 düşüşle 101 bin 261 puandan işlem gördü. - İstanbul