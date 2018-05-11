Piyasalar – Küresel Piyasalarda Düşen Dolar 4.30 Lirayı Aştı

ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, jeopolitik gelişmelere paralel olarak içeride yeniden yükselerek 4.3071 liraya çıktı. Euro da 5.1482 liraya kadar yükseldikten sonra açılışa göre yüzde 1.74 artışla 5.1315 lira düzeyine çekildi.

ABD'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı "çekirdek enflasyon"un Nisan'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, "kademeli" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmeyle, dolar endeksi yüzde 0.29 düşüşle 92.45'e kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1953 düzeyine yükseldi.

Doların küresel piyasalarda zayıflaması Türkiye'ye de yansıdı ve önceki gün 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar bugün erken işlemlerde 4.24 - 4.25 aralığına çekildikten sonra piyasanın açılmasıyla 4.29-4.30 lira aralığına döndü. Önceki gün 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, yeni güne 5.05 – 5.06 lira aralığında başladıktan sonra 5.12-5.14 lira aralığından işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de dün günü günlük yüzde 1.59 artışla 102 bin 380 puandan kapadıktan sonra haftanın son işlem gününde yüzde 0.58 düşüşle 101 bin 791 puana geriledi.

Yörüngeye döndük…

İş Yatırım'ın, "Yörüngeye döndük" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Beklentilerden düşük gelen ABD enflasyonu ve dolardaki gerilemeyi arkasına alan küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"ABD, İsrail - İran gerginliğiyle yükselen petrol fiyatları küresel risk iştahını zayıflatamadı.

"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra yeniden dünyanın yörüngesine girdi.

"Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Londra'da yatırımcılarla buluşarak güven tazeleyeceği mesajı üzerine Türk lirası, Borsa İstanbul ve DİBSler en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke varlıkları oldu.

"Wall Street ve Asya borsalarındaki işlemler Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyrin devam edeceğini gösteriyor." - İstanbul