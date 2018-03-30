Piyasalar - Küresel Gelişmelerle Dolar 3.95 Lira, Euro 4.87 Lirada

– Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar yeni göre 3.95 lira düzeyinde, euro da 4.87 düzeyinde başladı.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Borsa istanbul Endeksi, yüzde 0.28 düşüşle 113 bin 809 puandan başladığı Perşembe gününü 0.63 artışla 114 bin 844 puandan kapandı.

Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti.

Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.54 düşüş ile yüzde 14.08 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.95 düşüş ile yüzde 12.57 düzeyinden günü tamamladı.

Buna karşılık, Türkiye'nin 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.50 yükseliş ile 196.97 düzeyine yükseldi. - İstanbul