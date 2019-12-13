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Piyasalar kazanımlarını geri verdi

ABD Senatosu'nun sözde soykırım tasarısı kararıyla ilgili kararı sonrasında ABD ile ilişkilerin tekrar gerilmesi ve Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik açıklamaları piyasalarda havayı tersine çevirdi.

13.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:52
Piyasalar kazanımlarını geri verdi

ABD Senatosu'nun sözde soykırım tasarısı kararıyla ilgili kararı sonrasında ABD ile ilişkilerin tekrar gerilmesi ve Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik açıklamaları piyasalarda havayı tersine çevirdi.

Kaynak: Dunya.com

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