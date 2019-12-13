Piyasalar kazanımlarını geri verdi

13.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:52

ABD Senatosu'nun sözde soykırım tasarısı kararıyla ilgili kararı sonrasında ABD ile ilişkilerin tekrar gerilmesi ve Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik açıklamaları piyasalarda havayı tersine çevirdi.