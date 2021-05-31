Piyasalar kaçta açılıyor? Türkiye, Asya, Avrupa, Amerika borsa açılış, kapanış saatleri

Borsa açılış kapanış saatlerini merak eden vatandaşlar "Piyasalar kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu nedenle urt genelinde borsada işlem yapan vatandaşların merakla araştırdığı borsa çalışma saatleri gündem olmaya devam ediyor. Asya, Avrupa, Amerika piyasaları kaçta açılıyor? Türkiye'de piyasalar kaçta açılıyor?

Türkiye'de borsanın saat kaçta açıldığı ve kapandığına ilişkin aramalar oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsada işlem yapan ya da yapmak isteyen vatandaşlar, borsa saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor gibi soruların cevaplarını arıyor. Piyasalar kaçta açılıyor? Türkiye, Asya, Avrupa, Amerika borsa açılış, kapanış saatleri... Döviz piyasası kaçta açılıyor sorusunun cevabını yer aldığı haberimizde Pazar günü piyasalar kaçta açılıyor ve banka piyasaları kaçta açılıyor sorularının da yanıtlarını bulabileceksiniz.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

PİYASALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Ülkemizde piyasalar sabah 09.40'ta açılır. Piyasa kaçta kapanıyor diye baktığımızda ise saat 18.10'da kapandığını görüyoruz. New York borsası ise saat 16.30'da açılır ve gece 23.00'da kapanmaktadır. NYSE ve NASDAQ da yine aynı saat aralıklarında işlem görülmektedir.

PİYASALAR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde piyasalar sabah 09.40'ta açılır. Piyasa kaçta kapanıyor diye baktığımızda ise saat 18.10'da kapandığını görüyoruz. New York borsası ise saat 16.30'da açılır ve gece 23.00'da kapanmaktadır. NYSE ve NASDAQ da yine aynı saat aralıklarında işlem görülmektedir.

TÜRKİYE'DE BORSA KAÇTA AÇILIYOR?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

Döviz Piyasalarında İşlem Saati

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.