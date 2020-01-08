PİYASALAR-Jeopolitik gelişmelerle zayıflayan dolar 5.94 lirada

08.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:41

ABD-İran gerilimlerinin borsalarda beklenen tepkiyi almamasının ardından, küresel piyasalarda zayıflayan dolar Türkiye'de de hafif düştü.

İran'ın Bağdat'ta bulunan ABD üslerine düzenlediği misilleme saldırı sonrası Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliğin devam etmesine rağmen, iki ülke arasındaki gerilimler küresel piyasalarda beklenen tepkiyi almadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Her şey yolunda, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz" açıklaması sonrası İran'a yönelik tepkisi beklenirken, euro 1.1130 dolara, sterlin de 1,3110 dolara yükseldi.

Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla Türkiye'de gün ortası işlemlerde;dolar en düşük 5.9396 lira ve en yüksek 5.9850 lirayı gördükten sonra 5.94-5.95 lira aralığında,euro en düşük 6.6114 lira ve en yüksek 6.6817 lirayı gördükten sonra 6.61-6.62 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7922 lira ve en yüksek 7.8705 lirayı gördükten sonra 7.79-7.80 lira aralığında işlem görüyor.Güne yüzde 1.46 düşüşle 110 bin 960 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 113 bin 342 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.54 artışla 113 bin 208 puanda.BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.62 düşüle 151 bin 770 puanda başladı ve en düşük 151 bin 439 puanı ve en yüksek 158 bin 439 puanı gördükten sonra 157 bin 964 puanda hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.98 düşüşle yüzde 12.16'ya gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.25 atışla yüzde 11.82'ye yükseldi.

Kaynak: DHA