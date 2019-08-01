Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını fiyatlıyor
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı aksiyonun iş dünyasının beklentilerini yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini belirtti.
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı aksiyonun iş dünyasının beklentilerini yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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