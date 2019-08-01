Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını fiyatlıyor

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı aksiyonun iş dünyasının beklentilerini yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini belirtti.

1.08.2019 11:56
Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını fiyatlıyor

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı aksiyonun iş dünyasının beklentilerini yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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