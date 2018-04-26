Piyasalar - Faiz Kararı Etkisiyle Borsa Düştü, Dövizler Dalgalı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar 4.10 lira ve euro 5.0 lira sınırına yakın hareket ediyor.

Dolar yeni güne 4.08 – 4.09 aralığında, euro da 4.98 liranın üzerine çıktıktan sonra 4.97 – 4.98 aralığında başladı. Euro/dolar paritesi de günlük yüzde 0.19 artışla 1.2185 değerine yükseldi.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararıyla 4.03 lirayı gören dolar, 75 baz puanlık artışa karşın 4.10 liranın üzerine, 4.92 liraya kadar gerileyen euro da 5.01 liranın üzerine çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yüzde 2.84 düşüşle 107 bin puanın da altına inerek 106 bin 961 puana kadar geriledikten sonra günü 107 bin 401 puana dönerek bitirdi. - İstanbul