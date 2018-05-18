Dolar Yeniden 4,49 Lirayı, Euro 5,29 Lirayı Aştı

Merkez Bankası'nın önceki günkü "Gerekli adımlar atılacaktır" açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeniden zirveye yaklaştı. Haftanın son işlem gününde dolar 4.4927 liraya, euro 5.2983 liraya 6.0594 liraya kadar yükseldi.

MERKEZ'İN YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 4,43 LİRA OLDU

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,4352 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASININ AÇIKLAMASI SONRASI DÖVİZ DÜŞMÜŞTÜ

Merkez Bankası'ndan önceki gün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi. Bu açıklamanın ardından dolar 4,40 lira seviyesine çekilmişti.

Perşembe gününü yüzde 0.28 düşüşle 101 bin 869 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın son işlem gününde günlük yüzde 0.39 artışla 102 bin 270 puandan işlem görüyor.