Piyasalar – Dolar Yeniden 4.0 Lira Sınırında, Euro 4.90 Lirada

– Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada 3.9966 liraya kadar yükselerek yeniden 4.0 lira sınırına yaklaşırken, euro günlük yüzde 0.13 artışla 4.9062 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise 1.2288 seviyesine yükseldikten sonra yüzde 0.01 düşüşle 1.2269 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise dün, en yüksek 114 bin 924 puanı ve en düşük 114 bin 19 puanı gördükten sonra günü 114 bin 594 puandan kapadı.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Güne dünya borsalarından gelen iyi haberlerle başlıyoruz. Brexit şoku sonrası en düşük F/K oranlarına gerileyen ABD hisseleri tepki alışlarıyla yükseldi.

"ABD yönetiminin Çin'den yapılan 50 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koymasına ve Çin'in misilleme yapacağı açıklamasına rağmen Asya borsalar yukarı yönlü bir seyir izliyor.

"ABD borsalarındaki yükseliş ve doların gerilemesine paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz."

Gıda fiyatlarında süren güçlü artışla birlikte Mart ayında yıllık enflasyonun, yüzde 10.23 ile çift hanedeki seyrine davam ettiğine işaret edilen değerlendirmede, bu konuda şu konuların altı çizildi:

"Aylık enflasyonu yukarı çeken gıda fiyatlarındaki değişimin çekirdek enflasyon hesaplanmasına dahil edilmemesinin ve baz etkisinin katkısıyla çekirdek göstergelerde bir iyileşme var ancak mevcut seviyeler halen yüksek ve manşetin üzerinde seyrediyor.

"Bu durum sıkı parasal duruşun devamını gerektiriyor.

"Yılın kalan aylarında enflasyonun çift hanedeki seyrine devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonu beklentimiz yüzde 10.0 seviyesinde.

"Son dönemde TL'de görülen değer kaybının devam etmesi durumunda ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen teşvik paketlerinin büyüme üzerindeki olası olumlu etkisi nedeniyle yılsonu enflasyon beklentimiz üzerinde yukarı yönlü risk artıyor." - İstanbul