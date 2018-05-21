Piyasalar - Dolar Haftaya Yeni Tarihi Rekor Düzeyde Başladı

Merkez Bankası'nın geçen hafta ortasında "Gerekli adımlar atılacaktır" açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.

Haftanın ilk işlem gününde; dolar 4.5277 lira ile sterlin de 6.0819 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükselirken, euro da 5.3196 lira ile rekor düzeyine yaklaştı.

Erken işlemlerde dolar 4.51-4.52 lira aralığında, euro 5.30 – 5.31 lira aralığında ve sterlin de 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem görüyordu.

Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama öncesi; dolar 4.5011 lira ile, euro 5.3251 lira ile, sterlin de 6.0698 lira ile tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Merkez Bankası'ndan önceki gün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Geçen haftanın son işlem gününe günlük yüzde 0.16 artışla 102 bin 33 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftayı, günlük yüzde 0.53 artışla 102 bin 410 puandan kapattı. - İstanbul