PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'da açıklanacak faiz kararına odaklandığı piyasalarda dövizler, geçen hafta yükseldikleri düzeylere yakın hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'da açıklanacak faiz kararına odaklandığı piyasalarda dövizler, geçen hafta yükseldikleri düzeylere yakın hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmasına karşın, son zamanlarda ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinin yükseldiğine işaret edilen tutanaklarda, komite üyelerinin, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarının da altı çizildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününü yüzde 0.19 düşüşle 1,417.89 puanda tamamladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1369 lira ve en yüksek 8.1769 lirayı gördükten sonra, 8.17 – 8.18 lira aralığında,euro en düşük 9.6545 lira ve en yüksek 9.7262 lirayı gördükten sonra, 9.72 – 9.73 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1973 lira ve en yüksek 11.2764 lirayı gördükten sonra 11.27 – 11.28 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18607 - 1.18814 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18736 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün güne satışlarla başlayan BIST 100 Endeksi'nde öğleden sonra gelen alımlarla kayıpların büyük bir kısmı geri alındı."Teknik göstergelerdeki ve işlem hacmindeki zayıf seyrin devam ettiği endekste 1,423 altında gerçekleşen kapanılar olumsuz bir görünüm sergiliyor. "Bugün de endeksin bu seviye üzerinde tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Buranın üzerinde 1,445 ve devamında 1,462 önemli dirençler konumunda. 1,423 altında zayıf görünümün devam edeceği endekste, 1,400 ve altında çok daha önemli bir destek olarak 1,383 ile 1,371 aralığını izleyeceğiz. "Bu bölgenin altına sarkılması kısa vadeli görünümün çok daha bozulmasına neden olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı