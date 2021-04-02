PİYASALAR-Dolar 8.11 lira, euro 9.57 lira, sterlin 11.24 lirada

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda hafif yükselen dolar haftanın son işlem gününe 8.10 lira sınırının hemen üzerinde başladı.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda hafif yükselen dolar haftanın son işlem gününe 8.10 lira sınırının hemen üzerinde başladı. Paskalya tatili nedeniyle, dünyanın önde gelen birçok piyasasının kapalı olması nedeniyle, genel işlem hacimlerinin de düşük kalması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil döviz mevduat ve fonları 26 Mart Cuma itibarıyla bir önceki haftaya göre 8.83 milyar dolar azalarak 223.67 milyar dolara geriledi. Kur ve altın fiyatındaki parite etkisinden arındırılmış mevduat ve fon tutarı ise 8.13 milyar dolar düştü.

Dış ticaret açığı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 14.2 düşüşle 4.7 milyar dolar oldu. İhracat geçen yıl salgın hastalığın yarattığı düşük bazın etkisiyle Mart ayında yüzde 42.2 artışla 18.99 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 25.8 artışla 23.68 milyar dolar oldu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,399 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.55 artışla 1,426.56 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.29, BIST Mali Endeks yüzde 3.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.07 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0875 lira ve en yüksek 8.1260 lirayı gördükten sonra, 8.11 – 8.12 lira aralığında,euro en düşük 9.5389 lira ve en yüksek 9.5962 lirayı gördükten sonra, 9.57 – 9.58 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2211 lira ve en yüksek 11.2741 lirayı gördükten sonra 11.24 – 11.25 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17692 - 1.17840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17759 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Dün bankacılık endeksi öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşanan BIST 100'de işlem hacmi görece olarak düşük seyrediyor. Endeksin dünkü kapanışı ilk önemli direnç olarak izlediğimiz 1,423'ün hemen üzerinde gerçekleşti. "Buranın üzerinde tarihi zirvelerden başlayan ve geçtiğimiz hafta görülen dip seviyelere kadar olan hareketin düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 çok daha güçlü bir direnç konumunda olacaktır.

"Endeksin yeniden 1,423 seviyesinin altına sarkması yukarı yönlü hareketleri zayıflatabilir. Bugün yurtdışı piyasaların ağırlıklı olarak kapalı olması hareketleri sınırlayabilir. Gelecek hafta başında açıklanacak enflasyon rakamı ile birlikte hafta başında yüksek volatilite yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı