PİYASALAR-Dolar 8.10 lira, euro 9.58 lira, sterlin 11.29 lirada
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PİYASALAR-Dolar 8.10 lira, euro 9.58 lira, sterlin 11.29 lirada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
PİYASALAR-Dolar 8.10 lira, euro 9.58 lira, sterlin 11.29 lirada

ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle, dolar büyük para birimlerinin oluşturduğu sepet kur karşısında geriledi ve dolar endeksi de 92.66 düzeyine kadar indi.

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ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle, dolar büyük para birimlerinin oluşturduğu sepet kur karşısında geriledi ve dolar endeksi de 92.66 düzeyine kadar indi. 

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.83 artışla 1,442.06 puanda  tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0868 lira ve en yüksek 8.1252 lirayı gördükten sonra, 8.10 – 8.11 lira aralığında,euro en düşük 9.5657 lira ve en yüksek 9.6141 lirayı gördükten sonra, 9.58– 9.59 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2604 lira ve en yüksek 11.3126 lirayı gördükten sonra 11.29 – 11.30 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17996 - 1.18217 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18100 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün BIST 100'de yukarı yönlü hareket son zamanların en düşük işlem hacimlerinden biriyle devam etti.  "Sektörel ayrışmaların da dikkat çektiği endekste kısa vade için en güçlü direnç tarihi zirvelerden başlayan ve önceki hafta görülen dip seviyelere kadar olan hareketin düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 olmaya devam ediyor."Burası geçilemediği sürece yukarı yönlü hacimsiz gerçekleşen hareketlere temkinli yaklaşılmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. "Aşağıda ise dün de bahsettiğimiz gibi endeksin yeniden 1,423 seviyesinin altına sarkması yukarı yönlü hareketleri zayıflatabilir. Gün içinde yaşanacak geri çekilmelerde burayı referans noktası olarak izleyeceğiz. "Buranın altında 1,383 çok daha kritik bir destek noktası olacak."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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