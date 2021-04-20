PİYASALAR-Dolar 8.08 lira, euro 9.75 lira, sterlin 11.32 lirada

Dolar, ABD tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin zirvesinden dönmesine paralel olarak, başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Avrupa Birliği'nin ek 100 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıklamasının ardından artan toparlanma beklentileriyle euro yükseldi.

Dolar, ABD tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin zirvesinden dönmesine paralel olarak, başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Avrupa Birliği'nin ek 100 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıklamasının ardından artan toparlanma beklentileriyle euro yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,377 ve 1,416 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.20 düşüşle 1,377.23 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 3.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.02 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0681 lira ve en yüksek 8.1074 lirayı gördükten sonra, 8.08 – 8.09 lira aralığında,euro en düşük 9.7152 lira ve en yüksek 9.7909 lirayı gördükten sonra, 9.75 – 9.76 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2997 lira ve en yüksek 11.3578 lirayı gördükten sonra 11.32 – 11.33 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19425 - 1.120479 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20287 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün açılıştan kapanışa kadar neredeyse gün boyu devam eden kademeli satışların etkisinde kalarak günün dip seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. "Kapanış 1,377 rakamı ile bir süredir güçlü destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 1,383 – 1,371 aralığında oldu. Bugün de izleyeceğimiz ilk destek 1,371 iken buranın altında 1,352 ve devamında 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1,315 civarı gündeme gelecektir.

"Teknik göstergelerin ve işlem hacminin zayıf seyrettiği endekste yeniden 1,400 üzerine atılamadığı sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı