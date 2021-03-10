PİYASALAR-Dolar 7.63 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.59 lirada

ABD tahvil getirilerinin hafta başında hız kazanan yükselişle 7.70 lirayı aşan dolar, yeni güne 7.60 - 7.65 lira aralığında başladı. Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak.

ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar.

ABD Temsilciler Meclisi , 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs mali canlandırma paketini, 210'a karşı 219 oyla yasa taslağını kabul ederek, bugün yapılacak son görüşme ve oylamanın önünü açtı. Yasanın Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra haftanın ilerleyen günlerinde ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi bugün TSİ 17: 00'de tasarının son görüşmelerine ve oylamasına başlayacak. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,534 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,550.07 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.08, BIST Mali Endeks yüzde 0.99, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.61 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5944 lira ve en yüksek 7.6443 lirayı gördükten sonra, 7.63 – 7.64 lira aralığında,euro en düşük 9.0359 lira ve en yüksek 9.0965 lirayı gördükten sonra, 9.07 – 9.08 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5531 lira ve en yüksek 10.6018 lirayı gördükten sonra 10.59 – 10.60 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18703 - 1.19037 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18745 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Borsa İstanbul küresel risk iştahı ile paralel bir seyir izlemeye devam ediyor. Dün ABD faizlerindeki düşüş gelişmekte olan varlıkları üzerinde olumlu bir etki oluşturdu. "Faizlerdeki geri çekilmeye karşın tam bir rahatlama sağlandığını söylemek de çok mümkün değil. BIST 100 Endeksi dünkü iyimser hava ile birlikte ilk direnç olarak izlediğimiz 1.553 seviyesini test ederek buraya yakın bir kapanış gerçekleştirdi. "Bugün de izleyeceğimiz ilk direnç yine 1,553 seviyesi olacakken ana direncimiz 1,570 seviyesinde bulunuyor.

"Dün de bahsettiğimiz gibi burası geçilemediği sürece temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda ise ilk desteklerimiz 1,532 ve 1,526 seviyeleri olup trend desteğimiz 1,476'da bulunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı