PİYASALAR-Dolar 7.59 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.57 lirada

ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselerek euro karşısında 1.20'nin altına gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın ilk işlem güne 7.60 lira sınırında başladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 Mart'ta düzenlenecek olağan genel kurul toplantısına gazeteciler alınmayacak. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 Salı günü saat 14: 00'te İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır" denildi ve gazetecilerin alınmama nedeninin koronavirüs önlemleri kapsamında olduğu belirtildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,549 ve 1,561 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.04 artışla 1,557.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.08 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5348 lira ve en yüksek 7.6024 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,euro en düşük 8.9936 lira ve en yüksek 9.0738 lirayı gördükten sonra, 9.07 – 9.08 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4997 lira ve en yüksek 10.5751 lirayı gördükten sonra 10.57 – 10.58 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19299 - 1.19675 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19285 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100'de 1,580 seviyesi test edildikten sonra haftanın kapanışı geçtiğimiz hafta için referans olarak izlediğimiz 1,570 seviyesinin altında gerçekleşti. "Kar realizasyonlarına bağlı gelen satışlar teknik görünümün bozulmasına neden olurken, ABD'de teşvik paketi içeride de ekonomik reform paketine yönelik beklentilerin sonlanması yukarı yönlü hareketleri zayıflatabilir. "Endekste bu hafta ilk desteğimiz 1,528 iken buranın altında trend desteğimiz 1,485 seviyesinde bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması endekste satış baskını şiddetlendirebilir. "Yukarıda ise 1,570 ve üzerinde tarihi zirvelerin bulunduğu 1.582 kritik dirençler olmaya devam ediyor. Bu seviyelerin geçilmesi ise zayıflayan teknik görünümün yeniden pozitife dönmesini sağlayabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı