PİYASALAR-Dolar 7.53 lira, euro 8.98 lira, sterlin 10.43 lirada

Dövizler yeni haftaya, geçen haftanın son işlem günüdke ikapanış düzeylerine yakın başladı. Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın internet blogunda yayımlanan "'Kalıcı fiyat istikrarı' için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısında, "Güven veren bir para politikasının, kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık" dedi.

Önümüzdeki dönemde de, "güven odaklı para politikası" aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda "emin adımlar atmayı" sürdüreceklerinin altını çizen Ağbal, "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 9.4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz; ancak bu konudaki risklerin de farkındayız" dedi.Para politikasındaki sıkı duruşu, yüzde 5.0 hedefini elde edene kadar sürdüreceklerini vurgulayan Ağbal, "Enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız" dedi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,528 ve 1,546 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,541.50 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4989 lira ve en yüksek 7.5462 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,euro en düşük 8.8190 lira ve en yüksek 9.0058 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3768 lira ve en yüksek 10.4462 lirayı gördükten sonra 10.43 – 10.44 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18987 - 1.19324 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19115 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Geçen hafta Borsa İstanbul'da toparlanma çabası ön plana çıkarken, hafta ortasından itibaren tahvil faizlerinde yükselişlerin hız kazanması ve küresel piyasalarda artan satış baskısı BIST-100 Endeksi'nde yükselişleri sınırlayan bir gelişme oldu. "Aşılama çalışmalarındaki seyir ve teşvik paketinin onaylanması piyasalar açısından olumlu gelişmeler olsa da enflasyon endişeleri piyasalar üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. "Endekste yükselişlerin devamlılığı açısından 1,550 seviyesi üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşırken, bu seviye üzerinde 1.570 ve zirvenin bulunduğu 1,582 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. "Geri çekilmelerde ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,520 seviyesi ilk güçlü destek olup, devamında 1,500 – 1,480 aralığı önem kazanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı