PİYASALAR-Dolar 7.50 lira, euro 8.98 lira, sterlin 10.49 lirada
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PİYASALAR-Dolar 7.50 lira, euro 8.98 lira, sterlin 10.49 lirada

12.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:07
PİYASALAR-Dolar 7.50 lira, euro 8.98 lira, sterlin 10.49 lirada

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselirken, euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) acil durum tahvil alımlarını bir sonraki çeyrekte hızlandıracağını açıklamasının ardından yatay hareket ediyor.

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselirken, euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) acil durum tahvil alımlarını bir sonraki çeyrekte hızlandıracağını açıklamasının ardından yatay hareket ediyor. İç piyasada da, dolar haftanın son işlem gününe 7.50 lirada başladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar. 

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4594 lira ve en yüksek 7.5231 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,euro en düşük 8.9387 lira ve en yüksek 9.0073 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4408 lira ve en yüksek 10.5207 lirayı gördükten sonra 10.49 – 10.50 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19595 - 1.19909 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19632 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 dün yurtdışındaki pozitif havanın da desteği ile açılışta 1,580 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvelerini test etti ancak buralarda tutunmayı başaramadı. "Kapanış ise bu hafta için referans olarak izlediğimiz 1,570 seviyesinin de altında 1,557 seviyesinden gerçekleşti. "Gün içinde kar realizasyonlarına bağlı gelen bu satışlar teknik görünümün bozulmasına neden olurken, bugün öğleden sonra açıklanması beklenen ekonomi reform paketi ve ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları volatilitenin çok daha yükselmesine neden olabilir. 

"Bugün endekste 1,553 seviyesi altında ilk desteğimiz 1,528 iken buranın altında trend desteğimiz 1,485 seviyesinde bulunuyor. Yukarıda ise 1,570 ve üzerinde 1,582 kritik dirençler olmaya devam ediyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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