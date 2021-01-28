PİYASALAR-Dolar 7.41 lira, euro 8.97 lira, 10.14 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin sıfıra yakın tutulduğu ve aylık tahvil alım programında değişiklik yapılmadığı belirtildi. Fed açıklamasında, ekonomide "tam toparlanma" sağlanıncaya kadar bu önlemlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.

TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosunun, 28 Ocak tarihinden itibaren haftalık olarak da yayımlanacağını duyurdu. TCMB'nin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna ilişkin açıklamasında şöyle denildi: "TCMB internet sitesinde İstatistikler/Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi sayfasında aylık olarak yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık frekansa ek olarak, Perşembe günleri saat 14: 30'da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacaktır" denildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,467 ve 1,541 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 4.50 düşüşle 1,467.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 5.29, BIST Mali Endeks yüzde 4.67, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.00 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3952 lira ve en yüksek 7.4312 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,euro en düşük 8.9499 lira ve en yüksek 8.9962 lirayı gördükten sonra, 8.97 – 8.98 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1096 lira ve en yüksek 10.1704 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.15 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20824 - 1.21148 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21592 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi'nde pandemi sürecinden sonraki en sert satışlardan biri gerçekleşti. Önceki gün son yükseliş trendinin hemen altında kapanan endekste, öğle saatlerinde gelen satışlarla bu trendin altındaki görünümün netleşmesi teknik baskıyı daha da artırdı. "Endekste kapanış günün dip seviyelerinden ve aynı zamanda ekim sonunda başlayan yükselişin düzeltmesinde yüzde 23.6 seviyesinin bulunduğu 1,467 seviyesinden gerçekleşti. "Dünkü sert satışların ardından kapanışın da günün dip seviyesinden gerçekleşmesi negatif görünümün devam edebileceğini işaret etti.

"Bugün 1,467 seviyesinin altında 1,428 ve 1,396 izleyeceğimiz ilk destekler olacak. Dünkü sert satışların ardından bugün görülebilecek gün içi tepki hareketlerine temkinli yaklaşmak faydalı olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı