PİYASALAR-Dolar 6.99 lira, euro 7.56 lira, sterlin 8.68 lirada Birçok ülkede ekonominin açılmasına ilişkin adımların küresel piyasalarda yarattığı iyimser havayı, Covid-19 aşısının henüz geliştirilmemiş olması gölgeliyor.

Birçok ülkede ekonominin açılmasına ilişkin adımların küresel piyasalarda yarattığı iyimser havayı, Covid-19 aşısının henüz geliştirilmemiş olması gölgeliyor. İç piyasada ise, Borsa İstanbul Endeksi'nin (BIST100) haftanın ilk günü 101 bin puanı aşmasına karşın, dövizler yüksek düzeylerde tutunuyor.

Küresel piyasalarda oluşan olumlu havanın da etkisiyle, BIST100 yüzde 1.34 artışla 100 bin puanın üzerinde başladığı yeni haftanın ilk gününü yüzde 2.54 artışla 101 bin 267 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 3.22 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.18 artışla tamamladı.

Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların azalmasıyla, küresel borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. Birçok ülkede, ekonominin yeniden açılmasına ilişkin öngörülerin erken tarihlere çekilmesine ilişkin haber ler piyasaları yukarıya taşıyan etkenler oldu.Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 598/615 düzeyindeydi.Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9799 lira ve en yüksek 6.9954 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,euro en düşük 7.5499 lira ve en yüksek 7.5755 lirayı gördükten sonra, 7.56 – 7.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6739 lira ve en yüksek 8.6892 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA