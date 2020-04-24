PİYASALAR-Dolar 6.98 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.61 lirada Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi son işlemlerde 7.0 lirayı gören dolar, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi son işlemlerde 7.0 lirayı gören dolar, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.52 artışla 98 bin 129 puanda başladığı Çarşamba günü 97 bin 896 puan ile 98 bin 961 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.57 artışla 98 bin 171 puanda kapandı. Çarşamba gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98, BIST Mali Endeks yüzde 0.15 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 artışla geride bıraktı.Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.67 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 620/645 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9413 lira ve en yüksek 6.9921 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,euro en düşük 7.4769 lira ve en yüksek 7.5238 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5743 lira ve en yüksek 8.6287 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş denetçisi Andrea Enria koronavirüs krizi geçtikten sonra bankalara olağan sermaye ve likidite seviyelerine dönmeleri için yeterli zaman tanıyacaklarını açıkladı. Enria İspanya'nın El Confidencial gazetesine yaptığı açıklamada, "Banka bazında normal sermaye ve likidite seviyelerine dönme yoluna karar vermek zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA