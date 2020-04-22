PİYASALAR-Dolar 6.97 lira, euro 7.57 lira, sterlin 8.57 lirada ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda iki haftanın zirvesine yakın düzeylere tırmanan dolar, iç piyasada da yeni güne 7.0 liraya yakın başladı.

ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda iki haftanın zirvesine yakın düzeylere tırmanan dolar, iç piyasada da yeni güne 7.0 liraya yakın başladı.

Salı gününe yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 368 puanda başla yan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 97 bin 275 puan ile 98 bin 503 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.34 düşüşle 97 bin 619 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.19 düşüşle günü tamamladı.

Döviz ve hisse senedi piyasalarında küresel gelişmeler, petrol fiyatlarındaki hareketlerin yanında, bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 600/625 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9693 lira ve en yüksek 6.9888 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 7.5645 lira ve en yüksek 7.5893 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5624 lira ve en yüksek 8.5941 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA