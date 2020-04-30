PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.55 lira, sterlin 8.68 lirada Covid-19 tedavi denemeleri ve birçok ülkenin ekonomiyi açmaya yönelik hazırlıklarıyla Asya borsaları yeni güne de yükselişle başladı.

Covid-19 tedavi denemeleri ve birçok ülkenin ekonomiyi açmaya yönelik hazırlıklarıyla Asya borsaları yeni güne de yükselişle başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yeni güne yüzde 0.8 artışla başlarken, Nikkei Endeksi'ndeki artış yüzde 2.5'i buldu.

Döviz piyasalarında da gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutup, "ekonomiye desteklere devam" sözü verdiği kararlarının ardından, bugün yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak sonuçlara çevrildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle yüzde 0.50 artışla başladığı Çarşamba günü 100 bin 579 ve 101 bin 742 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.88 artışla 101 bin 595 puanda kapandı. Günü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.02, BIST Mali Endeksi yüzde 1.10 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.17 ekside tamamladı.Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi bu hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde önceki Cuma günü son işlem yüzde 12.22 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9408 lira ve en yüksek 6.9639 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 7.5375 lira ve en yüksek 7.5700 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6409 lira ve en yüksek 8.6838 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA