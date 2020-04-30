HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.55 lira, sterlin 8.68 lirada

Covid-19 tedavi denemeleri ve birçok ülkenin ekonomiyi açmaya yönelik hazırlıklarıyla Asya borsaları yeni güne de yükselişle başladı.

PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.55 lira, sterlin 8.68 lirada
30.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:08

Covid-19 tedavi denemeleri ve birçok ülkenin ekonomiyi açmaya yönelik hazırlıklarıyla Asya borsaları yeni güne de yükselişle başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yeni güne yüzde 0.8 artışla başlarken, Nikkei Endeksi'ndeki artış yüzde 2.5'i buldu.

Döviz piyasalarında da gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutup, "ekonomiye desteklere devam" sözü verdiği kararlarının ardından, bugün yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak sonuçlara çevrildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle yüzde 0.50 artışla başladığı Çarşamba günü 100 bin 579 ve 101 bin 742 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.88 artışla 101 bin 595 puanda kapandı. Günü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.02, BIST Mali Endeksi yüzde 1.10 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.17 ekside tamamladı.Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi bu hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde önceki Cuma günü son işlem yüzde 12.22 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9408 lira ve en yüksek 6.9639 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 7.5375 lira ve en yüksek 7.5700 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6409 lira ve en yüksek 8.6838 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Ekonomi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Ekonomi
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı Ekonomi
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Ekonomi
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Podolski Sergen Yalçın Mauricio Isla Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.55 lira, sterlin 8.68 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:58:27. #1.15#
title