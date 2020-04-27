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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Haber

PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.54 lira, sterlin 8.65 lirada

Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak.

27.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:09
PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.54 lira, sterlin 8.65 lirada

Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Dövizler iç piyasada, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile turizm verilerinin açıklanacağı yeni haftaya, geçen haftanın düzeylerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başladığı geçen haftanın son işlem gününde, 97 bin 929 puan ve 99 497 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.60 artışla 98 bin 758 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.53, BIST Mali Endeks yüzde 0.87 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.09 artıda kapandı.Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.15 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 610/630 düzeyindeydi.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Çarşamba günü 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9494 lira ve en yüksek 6.9777 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 7.5263 lira ve en yüksek 7.5643 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6067 lira ve en yüksek 8.6812 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: PİYASALAR-Dolar 6.95 lira, euro 7.54 lira, sterlin 8.65 lirada - Ekonomi
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